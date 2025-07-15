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Футбол

Динамо отказалось от одной из целей на позицию центрбека

Люмбарда Делова в Киеве не будет.
Сегодня, 16:40       Автор: Василий Медвидь

Киевское Динамо отклонило один из вариантов усиления позиции центрального защитника.

Как сообщает болгарское издание Kota Sport, «бело-синие» рассматривали приобретение игрока ЦСКА София Люмбарда Делова, но в итоге отказались от футболиста. Детали такого решения киевлян неизвестны.

26-летний косовар близок к переходу в один из турецких клубов. Сумма трансфера может составить 950 тысяч евро.

Напомним, ранее сообщалось, что боснийский защитник отказался переходить в Динамо.

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