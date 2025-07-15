Динамо отказалось от одной из целей на позицию центрбека

Люмбарда Делова в Киеве не будет.

Киевское Динамо отклонило один из вариантов усиления позиции центрального защитника.

Как сообщает болгарское издание Kota Sport, «бело-синие» рассматривали приобретение игрока ЦСКА София Люмбарда Делова, но в итоге отказались от футболиста. Детали такого решения киевлян неизвестны.

26-летний косовар близок к переходу в один из турецких клубов. Сумма трансфера может составить 950 тысяч евро.

Напомним, ранее сообщалось, что боснийский защитник отказался переходить в Динамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!