Известен срок, который Беллингем пропустит из-за операции
Полузащитник Реала Джуд Беллингем перенесет хирургическое вмешательство на левом плече.
Как сообщает ESPN, операция состоится 16 июля.
22-летний английский футболист с ноября 2023-го страдает травмой плеча, которую он получил в матче против Райо Вальекано (0:0).
Восстановление Беллингема после хирургического вмешательства займет 10-12 недель и вернется к выступлениям за Реал в начале октября.
Джуд может пропустить около восьми матчей Реала в чемпионате Испании и старт команды в основном этапе Лиги чемпионов.
В сезоне-2024/25 Беллингем провел 58 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 15 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Реал предложил проводить КЧМ каждые два года.
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