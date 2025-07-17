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Футбол

Экс-защитник Барселоны вернулся в Ла Лигу

Жуниор Фирпо стал игроком Бетиса.
Сегодня, 15:32       Автор: Василий Медвидь

Экс-защитник Барселоны Жуниор Фирпо нашел новый клуб.

28-летний футболист присоединился к Реал Бетис. Об этом сообщила пресс-служба «вердибланкос».

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Фирпо перешел в средняк Ла Лиги на правах свободного агента. Контракт подписан на 3 года.

Последним клубом Жуниора был Лидс, где в прошлом сезоне он сыграл 35 матчей, забив 4 гола и отдав 10 ассистов.

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