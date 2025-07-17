Усик: Мой бой против Дюбуа важен для Украины и воинов, которые ее защищают

В рамках вечера бокса в Лондоне состоится бой Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

Перед поединком прошла пресс-конференция, где оба боксера поделились своими мыслями.

Усик отметил, что этот бой важен не только для тех, кто выйдет на ринг, но и в частности для украинских военных, которые будут его поддерживать.

"Привет, Лондон. Мне приятно быть здесь снова. Это моя ночь — я уверен в этом. Я верю в Бога и Матерь Божью. Я готовился к этому бою. Я украинец.

Каждый мой бой важен для меня и для команды. Сейчас этот бой важен для моей страны и для воинов, которые ее защищают.

Это мотивация для моих людей. Это чрезвычайно важно для меня", — сказал Усик

Напомним, что на ISPORT есть прогноз звезд бокса на бой Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

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