В Саудовской Аравии готовы сделать Винисиуса самым дорогим и высокооплачиваемым футболистом мира

Вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор продолжает быть самой желанной целью саудовских функционеров.

Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, представители саудовского суверенного фонда, владеющие всеми местными топ-клубами, готовы заплатить за Винисиуса мадридскому Реалу 350 миллионов евро. Это сделает его самым дорогим игроком в истории (сейчас рекорд принадлежит Неймару, которого ПСЖ приобрел за 222 млн евро в 2017 году - прим.).

Также самому Винисиусу готовы предложить контракт на 5 лет, в течение которого он обогатится на 1 млрд евро, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в истории.

В прошлом сезоне бразилец провел 58 матчей, в которых отличился 22 мячами и отдал 19 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал попрощался со своей легендой.

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