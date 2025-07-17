iSport.ua
Русский Українська
Футбол

В Саудовской Аравии готовы сделать Винисиуса самым дорогим и высокооплачиваемым футболистом мира

Местные функционеры мечтают о бразильце.
Вчера, 23:07       Автор: Василий Медвидь
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор продолжает быть самой желанной целью саудовских функционеров.

Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, представители саудовского суверенного фонда, владеющие всеми местными топ-клубами, готовы заплатить за Винисиуса мадридскому Реалу 350 миллионов евро. Это сделает его самым дорогим игроком в истории (сейчас рекорд принадлежит Неймару, которого ПСЖ приобрел за 222 млн евро в 2017 году - прим.).

Также самому Винисиусу готовы предложить контракт на 5 лет, в течение которого он обогатится на 1 млрд евро, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в истории.

В прошлом сезоне бразилец провел 58 матчей, в которых отличился 22 мячами и отдал 19 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал попрощался со своей легендой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Чемпион мира-2024 продлил контракт со середняком НХЛ Чемпион мира-2024 продлил контракт со середняком НХЛ
Максименко и Конрад принесли Украине первые медали Универсиады-2025 Максименко и Конрад принесли Украине первые медали Универсиады-2025
Манчестер Сити побил трансферный рекорд Норвегии Манчестер Сити побил трансферный рекорд Норвегии
Действующий чемпион MotoGP выбрал команду на сезон-2026 Действующий чемпион MotoGP выбрал команду на сезон-2026

Видео

Усик - Дюбуа: украинец и британец встретятся на пресс-конференции - онлайн-трансляция
Усик - Дюбуа: украинец и британец встретятся на пресс-конференции - онлайн-трансляция

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Шахтера с Ильвесом и другие поединки квалификации Лиги Европы и Лиги конференций
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли контрольный матч перед стартом в еврокубках
просмотров

Последние новости

НХЛ00:51
Чемпион мира-2024 продлил контракт со середняком НХЛ
Олимпийские виды00:14
Максименко и Конрад принесли Украине первые медали Универсиады-2025
Вчера, 23:38
Европа23:38
Манчестер Сити побил трансферный рекорд Норвегии
Европа23:07
В Саудовской Аравии готовы сделать Винисиуса самым дорогим и высокооплачиваемым футболистом мира
Мотоспорт22:56
Действующий чемпион MotoGP выбрал команду на сезон-2026
Европа22:42
Известный рэпер стал совладельцем британского клуба
Европа22:11
Вулверхэмптон красиво почтил Жоту
Футбол21:55
В Ea Sports FC 26 отказались от русской озвучки
Европа21:36
Атлетико подтвердил трансфер чемпиона мира
Лига конференций21:13
Определился соперник Полесья в Лиге конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK