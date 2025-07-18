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Футбол

Легионер клуба УПЛ перебрался в гранд европейского чемпионата

Венделл перебрался в лагерь Левадии.
Сегодня, 16:52       Автор: Василий Медвидь

Житомирское Полесье отпустило одного из своих легионеров.

Как сообщает пресс-служба «волков», Венделл перебрался в эстонскую Левадию. Детали перехода неизвестны.

Бразилец провел в составе Полесья всего 4 матча без забитых голов. За вторую команду клуба сыграл 10 матчей, отличившись 3 мячами.

Во второй половине прошлого сезона Венделл играл за Верес, где сыграл 5 матчей без забитых голов.

Напомним, ранее стало известно, с кем Полесье сыграет в квалификации Лиги конференций.

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