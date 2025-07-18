В Германии изменили название города в честь легенды сборной

Грайфсвальд на один день стал Кроосвальдом.

Экс-игрок сборной Германии и Реала Тони Кроос удостоился особой чести.

В честь Крооса на один день переименовали город Грайфсвальд. Об этом сообщили в мэрии населенного пункта.

Именно в этом городе родился Тони и начинал свои первые футбольные шаги.

Напомним, ранее сообщалось, что Кроос высказался о будущем Ламина Ямаля.

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