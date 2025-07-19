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Футбол

Манчестер Юнайтед и Ньюкасл поборются за форварда ПСЖ

Рандал Коло-Муани может оказаться в АПЛ.
Сегодня, 17:15       Автор: Василий Медвидь

Нападающий ПСЖ Рандал Коло-Муани может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Санти Уна, Коло-Муани заинтересовал Ньюкасл и Манчестер Юнайтед. Оба клуба уже инициировали контакты с парижанами.

Потенциальные детали сделки пока неизвестны. В настоящее время в гонке за Рандалом также находится Ювентус, который хочет продлить его аренду.

В прошлом сезоне Коло-Муани провел 36 матчей во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 4 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ отдаст Решфорда в аренду в европейский топ-клуб.

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