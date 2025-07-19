Атлетико, Бавария и клубы АПЛ заинтересованы в игроке Челси

Лондонский Челси намерен расстаться с Ренату Вейгой в этом трансферном окне.

Как сообщает Фабрицио Романо, «синие» хотят продать игрока. На него установили ценник в 40 миллионов евро.

Защитник востребован на трансферном рынке. В услугах португальца заинтересованы Бавария, Атлетико и неназванные клубы АПЛ.

В прошлом сезоне Вейга провел 33 матча во всех турнирах, где отметился 2 голами и 2 ассистами. Вторую часть кампании играл в Ювентусе.

Напомним, ранее сообщалось, что сын экс-игрока Челси подписал стипендиальный контракт с клубом.

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