Сын экс-игрока Челси подписал контракт с клубом

Лондонский Челси подписал контракт с сыном Тьяго Силвы.

Детали стипендиального соглашения с Исаго Мендесом да Силвой неизвестны. Футболист выступает на позиции левого защитника, но может сыграть и в центре, как его отец.

На сайте «синих» указано, что Исаго стал «ключевой фигурой» в успехах клуба на одном из турниров в возрастной категории до 15 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что вингер Челси попрощался с фанатами клуба.

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