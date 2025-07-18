Вингер Челси попрощался с фанатами перед переходом к принципиальному конкуренту
Вингер Челси Нони Мадуэке написал прощальное письмо фанатам «синих».
Англичанин поблагодарил всех, кто стал частью его карьеры в команде подопечных Энцо Марески.
"Уважаемый футбольный клуб Челси, я хочу поблагодарить вас за последние 3 года.
Спасибо всем сотрудникам, которые помогали мне в течение этого времени. Спасибо моим товарищам по команде за все, я покидаю клуб с любовью и уважением к вам. Мы достигли так много в этом сезоне, и я искренне желаю вам только самого лучшего. Энцо Мареска, для меня было честью играть под вашим руководством, спасибо за то, что пытались сделать меня лучшим игроком и человеком. Напоследок спасибо каждому болельщику «Челси». Спасибо за любовь, похвалу, а также критику, я ценю все это. Я ухожу отсюда с теплыми воспоминаниями.
С любовью, NM11", - написал Мадуэке в Instagram.
Нони станет игроком лондонского Арсенала.
Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал подписал капитана Брентфорда.
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