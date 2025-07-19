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Футбол

Чемпион Европы нашел новый клуб

Федерико Бернардески вернулся на родину.
Сегодня, 19:18       Автор: Василий Медвидь
Федерико Бернардески / Getty Images
Федерико Бернардески / Getty Images

Чемпион Европы по футболу в составе сборной Италии Федерико Бернардески нашел новый клуб.

Вингер перебрался в итальянскую Болонью. Трансфер оформлен на правах свободного агента.

Бернардески подписал контракт на 2 года с опцией продления еще на год. Зарабатывать будет Федерико 1,8 млн евро за сезон.

Ранее итальянец выступал за Торонто, в составе которого за все время провел 99 матчей, забив 26 голов и отдав 16 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Наполи включит необычный пункт в соглашение о продаже Осимхена.

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