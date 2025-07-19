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Футбол

Наполи включит в сделку по Осимхену необычный пункт

Итальянский клуб намерен перестраховаться.
Сегодня, 00:50       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Наполи и Галатасарай близки к заключению сделки по Виктору Осимхену, пишет Фабрицио Романо.

Как сообщается, турецкий клуб заплатил неаполитанцам 40 млн евро сразу, а еще 35 млн до конца 2036 года.

Кроме того, Наполи намерен включить в соглашение штраф за продажу игрока итальянским клубам в течение следующих двух лет.

На текущий момент сторонам осталось согласовать только процент от будущей перепродажи Осимхена.

Ранее также Рома согласовала трансфер талантливого бразильца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Осимхен

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