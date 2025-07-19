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Довбик получит в партнеры талантливого бразильца

Рома согласовала трансфер Уэсли Франсы.
Сегодня, 00:20       Автор: Андрей Безуглый
Уэсли Франса / Getty Images
Уэсли Франса / Getty Images

Рома согласовала трансфер Уэсли Франсы, пишет Фабрицио Романо.

21-летний защитник Фламенго сам выразил желание присоединится к римскому клубу.

Сделка обойдется Роме в 25 млн евро плюс бонусы. Интересно, что ранее защитника пытался выкупить зенит, предложив 30 млн евро, однако получил отказ.

Однако Франса не скоро сможет присоединится к новому клубу. Фламенго завершит сделку только тогда, когда найдет замену своему игроку.

Ранее также сообщалось, что лондонские клубы нацелились на звезду РБ Лейпцига.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома

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