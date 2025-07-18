Два лондонских клуба претендуют на звезду сборной Нидерландов

Арсенал и Челси интересуются Хави Симонсом, пишет talkSPORT.

Напомним, что 22-летний хавбек хочет сменить клуб в это трансферное окно.

Челси и Арсенал внимательно следят за ситуацией, надясь подписать игрока за 60 млн евро.

Также Арсенал следит за Эберечи Эзе, однако если клуб покинут Мартинелли и Троссард, то клуб попробует подписать обоих игроков.

Челси же видит в Симонсе замену Кристоферу Нкунку, который оказался не нужен команде.

Ранее также Арсенал представил Нони Мадуэке.

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