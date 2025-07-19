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Футбол

Рома договорилась о трансфере конкурента для Довбика

Эван Фергюсон присоединится к "волкам".
Сегодня, 20:55       Автор: Василий Медвидь
Эван Фергюсон / Getty Images
Эван Фергюсон / Getty Images

Итальянская Рома улучшит линию атаки.

Как сообщает Фабрицио Роман, римляне подпишут Эвана Фергюсона из Брайтона. Ирландец присоединится к клубу на правах аренды.

У "волков" будет опция выкупа контракта игрока. Фергюсон сможет присоединиться к клубу на полноценной основе за 40 млн евро.

В прошлом сезоне Эван выступал за Вест Хэм в аренде, забив только 2 мяча в 8 матчах.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик пропустил первый товарищеский матч Ромы.

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