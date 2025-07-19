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Футбол

Довбик пропустит первый спарринг Ромы под руководством нового тренера

Украинский нападающий "джаллоросси" получил травму на тренировке.
Сегодня, 17:55       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В субботу, 19 июля, Рома проведет первый спарринг в рамках подготовки к предстоящему сезону под руководством нового главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

Соперником "джаллоросси" в товарищеском матче станет также римский представитель Серии D Трастевере.

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Однако, как сообщает VoceGialloRossa со ссылкой на Il Tempo, в этом поединке своей команде не сможет помочь украинский нападающий Артем Довбик. Форвард пропустит игру из-за мышечного повреждения, полученного на тренировке.

Степень тяжести травмы пока остается неизвестной. Сегодня 28-летний украинец должен пройти медицинское обследование, чтобы определить, сколько ему потребуется на восстановление.

Напомним, что в прошлом сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах 45 матчей, в которых забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Довбик получит в Роме в партнеры талантливого бразильца.

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