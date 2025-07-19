Ньюкасл установил цену на своего лидера

Английский Ньюкасл изменил свою позицию в отношении Александра Исака.

Как сообщает журналист Майк МакГрат, владельцы «сорок», которые ранее с уверенностью заявляли, что Исак не продается ни за какие деньги, все же определили цену, за которую готовы с ним расстаться.

Шведа готовы продать за 150 млн фунтов. Игроком активно интересуется Ливерпуль, который параллельно ведет переговоры о трансфере Уго Экитике.

Исак пропустил матч против Селтика, но Эдди Гау заявил, что это не связано с его возможным уходом из клуба.

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