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Футбол

Айнтрахт отклонил первое предложение Ливерпуля

Уго Экитике обойдется дороже 80 млн евро.
Сегодня, 14:39       Автор: Андрей Безуглый
Уго Экитике / Getty Images
Уго Экитике / Getty Images

Айнтрахт ответил отказом на первое предложение Ливерпуля по Уго Экитике, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, накануне мерсисайдцы уладили все вопросы с самим форвардом, потому и подали предложение немецкому клубу.

Ливерпуль предложил более 80 млн евро и получил отказ. Айнтрахт ясно дал понять, что Экитике стоит больше.

На текущий момент переговоры между клубами продолжаются.

Ранее также сообщалось, что звездный кипер снова входит в интересы Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Уго Экитике Айнтрах Франкфурт

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