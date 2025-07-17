Челси вернулся к идее подписания звездного голкипера

Майк Меньян снова в центре внимания.

Челси снова раздумывает над подписанием Майка Меньяна, пишет TEAMtalk.

30-летний француз уже давно интересует лондонцев, ранее они уже вели переговоры с Миланом, но не сумели договориться.

"Россонери" оценивают голкипера в 22 млн евро, что Челси считает завышенной ценой. Однако, не найдя вариантов лучше, лондонцы снова вернулись к идее с французом.

В ближайшее время английский клуб сделает еще одну попытку договориться с Миланом, и в случае неудачи, будет искать другие варианты, пока активно трансферное окно.

Ранее также сообщалось, что звездного вратаря хочет подписать и Манчестер Юнайтед.

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