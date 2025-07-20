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Футбол

Лунин поздравил Усика и Лапина с победами

Украинец опубликовал совместное фото с боксерами.
Сегодня, 11:23       Автор: Василий Медвидь
Андрей Лунин и Александр Усик / Instagram
Андрей Лунин и Александр Усик / Instagram

Вратарь Реала Андрей Лунин поздравил Александра Усика и Даниэля Лапина с победами в рамках вечера бокса в Лондоне.

Лунин опубликовал фото с боксерами, сделанное на Уэмбли, и написал короткий пост в Instagram.

"Наши чемпионы, гордимся вами.

Какой вечер, какие эмоции!", - написал Лунин.

Напомним, ранее Суркис поздравил Усика с победой над Дюбуа.

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