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Футбол

Ливерпуль готов продать свою звезду, которая не хочет продлевать контракт

Ибраима Конате может перейти в другой клуб уже этим летом.
Сегодня, 12:37       Автор: Василий Медвидь

Ливерпуль определился с потенциальной судьбой Ибраима Конате.

Как сообщает издание Football Insider, мерсисайдцы готовы попрощаться с французом этим летом, хотя хотели бы его сохранить.

«Красные» не планируют отпускать Конате на правах свободного агента в следующее межсезонье, поэтому установили ценник на центрбека в размере 40 млн фунтов.

В услугах Ибраима больше всего заинтересован Реал, но «сливочные» хотят получить игрока именно в качестве свободного агента. Также определенный интерес проявляет ПСЖ.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль приобретет французского нападающего.

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