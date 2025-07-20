Ливерпуль готов продать свою звезду, которая не хочет продлевать контракт

Ибраима Конате может перейти в другой клуб уже этим летом.

Ливерпуль определился с потенциальной судьбой Ибраима Конате.

Как сообщает издание Football Insider, мерсисайдцы готовы попрощаться с французом этим летом, хотя хотели бы его сохранить.

«Красные» не планируют отпускать Конате на правах свободного агента в следующее межсезонье, поэтому установили ценник на центрбека в размере 40 млн фунтов.

В услугах Ибраима больше всего заинтересован Реал, но «сливочные» хотят получить игрока именно в качестве свободного агента. Также определенный интерес проявляет ПСЖ.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль приобретет французского нападающего.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!