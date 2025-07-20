Ливерпуль договорился о трансфере альтернативы Исаку

К покупке нового центрфорварда приблизился английский Ливерпуль. Мерсисайдцы согласовали переход Уго Экитике из франкфуртского Айнтрахта, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

"Орлы" получат за трансфер 94 млн. евро с учетом бонусов. Нападающий подпишет 5-летний контракт с возможностью пролонгации еще на сезон. После приобретения Экитике Ливерпуль откажется от Александера Исака из Ньюкасла.

В прошлом сезоне Экитике сыграл 48 поединков во всех турнирах (22 гола, 12 ассистов). Ранее француз защищал цвета Реймса и ПСЖ на родине, а также датского Вайле.

Напомним, ранее Ньюкасл установил заоблачный ценник на Исака.

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