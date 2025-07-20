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Футбол

Коноплянка в своем забавном стиле отреагировал на победу Усика над Дюбуа

Украинец написал короткий пост.
Сегодня, 16:48       Автор: Василий Медвидь

В рамках вечера бокса в Лондоне, Великобритания, Александр Усик победил Даниэля Дюбуа.

Экс-футболист сборной Украины Евгений Коноплянка забавно отреагировал на триумф своего соотечественника.

"Здесь бы и я даже не встал.

Усик - номер 1!", - написал Коноплянка в Instagram.

На ISPORT есть лучшие моменты боя Усик - Дюбуалучшие моменты боя Усик - Дюбуа.

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