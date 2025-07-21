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Футбол

Сын легенды европейской сборной может оказаться в английском клубе

Даниэль Гудьонсен может оказаться в составе Шеффилд Юнайтед.
Сегодня, 08:04       Автор: Василий Медвидь

Сын Эйдура Гудьонсена, Даниэль Гудьонсен, может сделать следующий шаг в карьере.

Как сообщает Talksport, 19-летний форвард Мальме заинтересовал Шеффилд Юнайтед. Скауты «сабель» наблюдали за игроком в матче квалификации Лиги чемпионов против Иберии.

Детали потенциальной сделки по переходу исландца неизвестны.

В составе шведского клуба Даниэль провел 18 матчей, забив 4 гола и отдав 1 ассист. Стоит отметить, что у игрока также есть братья-футболисты Свейнн Арон и Андри.

Напомним, ранее сообщалось, что сын легенды Ювентуса перебрался в клуб из итальянских подвалов

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