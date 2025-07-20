Сын легенды Ювентуса перебрался в Серию D

Потомок звезды будет прокладывать путь наверх из трясины.

Нападающий Тобиас Дель Пьеро нашел новый клуб. 17-летний сын культовой "десятки" Алессандро Дель Пьеро будет выступать за скромный Санремезе, сообщает клуб в Facebook.

"Бьянкоадзурри" взяли новичка с громкой фамилией бесплатно. Дель Пьеро-младшего отпустил в ряды середняка четвертого дивизиона Эмполи. Там он защищал цвета команды U-18.

Новичок Санремезе чаще всего играет справа в атаке. Также он может закрыть позиции левого вингера и атакующего полузащитника. Дель Пьеро-младший заключил с "бьянкоадзурри" 1-летний контракт.

Напомним, лондонский Челси подписал первый договор с сыном Тьяго Силвы.

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