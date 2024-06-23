Игрок сборной Украины признался, что не знает легенд Италии и Англии

Центральный защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный дал интервью Youtube-каналу УАФ.

Забарный признался, что не знает кто такие Алессандро Дель Пьеро и Гарри Линекер.

"Знаю ли я сейчас Линекера? Нет. Я знаю только оппонентов, против которых мне надо сыграть.

Актуальных футболистов знаю. На легенд я не обращаю внимания.

Тотти? Знаю, конечно. Дель Пьеро? Нет, честно.

В детстве я не смотрел футбол, честно говорю.

Сейчас выборочно смотрю. Честно. Ничего не изменилось, потому что много футбола сейчас в моей жизни и мне нужно отдохнуть. Конечно, выдающиеся матчи: Финал Лиги чемпионов, хорошие игры на Евро, топовые матчи, конечно, я смотрю", - сказал Илья.

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