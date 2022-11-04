Дель Пьеро: Не связываю проблемы Ювентуса с уходом Роналду

Бывший игрок Ювентуса Алессандро Дель Пьеро заявил, что не связывает проблемы клуба с уходом форварда Криштиану Роналду.

"Такой игрок, как Криштиану, притягивает много внимания – на всех уровнях. После его ухода потребовались некоторые изменения, но я не связываю проблемы Ювентуса с его уходом.

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Возможно, это часть перестройки, которая была необходима клубу. Уход Роналду – не главная проблема, которую нужно решить", – сказал Дель Пьеро в интервью O Jogo.

Напомним, в этом сезоне Ювентус по итогам группового этапа не вышел в плей-офф Лиги чемпионов.