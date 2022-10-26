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Футбол

"Не считаю это провалом": Аллегри отреагировал на вылет Ювентуса из Лиги чемпионов

Туринскому клубу придется довольствоваться борьбой за место в Лиге Европы.
Сегодня, 12:59
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images
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Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.

Туринский клуб в пятом туре группового этапа потерпел выездное поражение 3:4 от Бенфики и лишился шансов на выход из группы.

Читай также: Ювентус в голевой перестрелке уступил Бенфике, потеряв шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

"Думаю, что нашей ошибкой стала слишком мягкая игра в обороне в первом тайме. Мы разочарованы и злы, что вылетели из Лиги чемпионов. Сейчас мы должны сфокусироваться на чемпионате Италии, а также на предстоящем матче против ПСЖ, так как мы еще можем побороться за место в Лиге Европы.

Я не считаю это провалом. В футболе случаются поражения. Мы сожалеем и разозлены. Команда хорошо играла в конце матча, поэтому это не проблема с физикой. Мы должны продолжать работать", - приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Бенфика - Ювентус (4:3).

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