"Не считаю это провалом": Аллегри отреагировал на вылет Ювентуса из Лиги чемпионов

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.

Туринский клуб в пятом туре группового этапа потерпел выездное поражение 3:4 от Бенфики и лишился шансов на выход из группы.

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"Думаю, что нашей ошибкой стала слишком мягкая игра в обороне в первом тайме. Мы разочарованы и злы, что вылетели из Лиги чемпионов. Сейчас мы должны сфокусироваться на чемпионате Италии, а также на предстоящем матче против ПСЖ, так как мы еще можем побороться за место в Лиге Европы.

Я не считаю это провалом. В футболе случаются поражения. Мы сожалеем и разозлены. Команда хорошо играла в конце матча, поэтому это не проблема с физикой. Мы должны продолжать работать", - приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Бенфика - Ювентус (4:3).