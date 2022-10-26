Бенфика - Ювентус 4:3 Видео голов матча 25.10.2022

Во вторник, 25 октября, Бенфика в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов принимала на своем поле Ювентус.

В сверхрезультативном противостоянии команда Массимилиано Аллегри потерпела поражение со счетом 3:4 и осталась за бортом главного европейского клубного турнира.

"Бьянконери" впервые в истории клуба пропустили три гола в первом тайме матча Лиги чемпионов. Забитые мячи на свой счет записали Антониу Силва, Жоау Мариу и Рафа Силва, на что гости ответили только точным ударом Мойзе Кина.

После перерыва Силва оформил дубль и довел счет до разгромного. Ювентус ближе к концу встречи сократил отставание до минимума усилиями Аркадиуша Милика и Вестона Маккенни, но на большее туринцев не хватило.

После этого поражения Ювентус с тремя очками окончательно остался в группе позади ПСЖ и Бенфики, на счету которых по 11 баллов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бенфика - Ювентус:

Бенфика - Ювентус 4:3

Голы: Антониу Силва, 17, Жоау Мариу, 28 (пен.), Рафа Силва, 35, 50 - Кин, 21, Милик, 77, Маккенни, 79

Бенфика: Влаходимос, Ба (Жилберто 81), А. Силва, Отаменди, Гримальдо, Флорентино, Фернандес, Аурснес, Рафа (Нерес 87), Жоау Мариу (Чикиньо 90+4), Рамуш (Муса 87)

Ювентус: Щесны, Данило, Бонуччи (Миретти 60), Гатти, Куадрадо (Сандро 60), Локателли, Маккенни, Рабио, Костич (Айлинг-Джуниор 70), Влахович (Суле 70), Кин (Милик 46)

Предупреждение: Эрнандес - Данило

Источник: MEGOGO