Ювентус в голевой перестрелке уступил Бенфике, потеряв шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Во вторник, 25 октября, в рамках 5 тура группового этапа Лиги чемпионов Бенфика встречалась с Ювентусом.

Португальский клуб уже в первом тайме сумел трижды разочаровать соперника, однако и сами туринцы смогли ответить забитым мячом.

Во втором тайме перед Ювентусом стояла непростая задача - отыграть два мяча. С ней итальянский коллектив справился, однако до этого умудрился пропустить еще один мяч, ввиду чего проиграл со счетом 4:3.

Таким образом, Ювентус потерял все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, в то время как Бенфика набрала 9 баллов и забронировала себе путевку в следующий раунд турнира.

Бенфика - Ювентус 4:3

Голы: Антониу Силва, 17, Жоау Мариу, 28, Рафа Силва, 35, 50 — Кин, 21, Милик, 77, Маккенни, 79

Бенфика: Влаходимос, Ба (Жилберто 81), А. Силва, Отаменди, Гримальдо, Флорентино, Фернандес, Аурснес, Рафа (Нерес 87), Жоау Мариу (Чикиньо 90+4), Рамуш (Муса 87)

Ювентус: Щесны, Данило, Бонуччи (Миретти 60), Гатти, Куадрадо (Сандро 60), Локателли, Маккенни, Рабио, Костич (Айлинг-Джуниор 70), Влахович (Суле 70), Кен (Милик 46)

Предупреждение: Эрнандес - Данило