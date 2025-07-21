Арсенал представил гостевую форму на новый сезон

Лондонский Арсенал провел презентацию гостевой формы на сезон 2025/26.

Комплект выполнен в черном, фиолетовом и красном цветах. Техническим спонсором выступила компания Adidas.

Дизайн сочетает уличную культуру с атмосферой Эмирейтс Стэдиум.

Комплект будет использоваться в предсезонном турне в Сингапуре и во всех выездных матчах.

Напомним, ранее сообщалось, что Спортинг пытается давить на Арсенал в переговорах по Дьокерешу.

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