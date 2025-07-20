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Футбол

Спортинг пытается надавить на Арсенал в трансфере Дьекереша

Манчестер Юнайтед не участвует в гонке.
Сегодня, 19:58       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Дьекереш / Getty Images
Виктор Дьекереш / Getty Images

Спортинг любыми средствами пытается завершить сагу с переходом Виктора Дьекереша, пишет A Bola.

Ранее сразу ряд СМИ сообщил, что Манчестер Юнайтед договорился со Спортингом о трансфере шведа.

Якобы манкунианцы согласились выплатить всю требуемую сумму и ждут лишь согласия Дьекереша.

Вскоре эту информацию опровергли, а агент игрока заявил, что Спортинг намеренно распустил слух, чтобы надавать на Арсенал.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед пообщался с агентом дорогостоящего форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Дьекереш

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