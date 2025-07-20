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Футбол

Манчестер Юнайтед провел переговоры с форвардом Челси

Николас Джексон выслушал предложение манкунианцев.
Сегодня, 17:55       Автор: Андрей Безуглый
Николас Джексон / Getty Images
Николас Джексон / Getty Images

Манчестер Юнайтед провел переговоры с представителями Николаса Джексона, утверждает Низар Кинселла.

По информации инсайдера, манкунианцы встретились с агентом форварда Али Баратом и пообщалось о возможном трансфере.

Однако, даже если Джексон согласится сменить клуб, Манчестер Юнайтед предстоит решить еще много вопросов.

Челси не хочет отпускать форварда дешевле 70-80 млн евро. Манкунианцам все еще нужны продажи, чтобы позволить себе такой трансфер.

А с другой стороны, Алехандро Гарначо все еще входит в сферу интересов лондонцев и может стать частью потенциальной сделки.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль готов расстаться со своим защитником.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Николас Джексон

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