Манчестер Юнайтед провел переговоры с форвардом Челси

Манчестер Юнайтед провел переговоры с представителями Николаса Джексона, утверждает Низар Кинселла.

По информации инсайдера, манкунианцы встретились с агентом форварда Али Баратом и пообщалось о возможном трансфере.

Однако, даже если Джексон согласится сменить клуб, Манчестер Юнайтед предстоит решить еще много вопросов.

Челси не хочет отпускать форварда дешевле 70-80 млн евро. Манкунианцам все еще нужны продажи, чтобы позволить себе такой трансфер.

А с другой стороны, Алехандро Гарначо все еще входит в сферу интересов лондонцев и может стать частью потенциальной сделки.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль готов расстаться со своим защитником.

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