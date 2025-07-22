Инсайдер назвал единственный клуб, который может подписать Забарного

Защитник Борнмута Илья Забарный может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Инсайдер Фабрицио Романо опроверг слухи, что Тоттенхэм работает над подписанием украинца.

"Многие журналисты сообщают, что «Тоттенхэм» работает над сделкой по Забарному. Но, насколько мне известно, единственный клуб, который действительно работает и настойчиво пытается закрыть сделку – это ПСЖ".

Романо подтвердил, что у Забарного есть договоренность с клубом.

"У них уже есть договоренность с игроком, поэтому я до сих пор ожидаю, что именно ПСЖ подпишет Забарного.

На данный момент с Тоттенхэмом нет ничего конкретного. Они сосредоточены на других вещах, в частности на закрытии сделки по Гиббсу-Уайту. Поэтому Забарный остается важным элементом этой истории, но для ПСЖ, не для английских клубов".

Отметим, что французский клуб предлагает за украинца 60 миллионов евро, однако Борнмут требует - 70.

Ранее сообщалось, что Вильярреал подтвердил трансфер украинского вратаря.

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