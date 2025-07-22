Президент топ-клуба Европы присоединился к переговорам по трансферу Забарного

Футболист сборной Украины Илья Забарный близок к уходу из Борнмута.

Услугами защитника активно интересуется ПСЖ. Как сообщает RMC Sport, президент парижан Нассер Аль-Хелайфи решил лично присоединиться к переговорному процессу.

Этот фактор, а также процент от суммы трансфера бывшего нападающего парижан Юго Экитике в Ливерпуль из Айнтрахта, могут помочь ПСЖ закрыть сделку.

Отметим, что французский клуб предлагает за 22-летнего украинца 60 миллионов евро, однако Борнмут требует - 70.

Ранее инсайдер назвал единственный клуб, который может подписать Забарного.

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