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Футбол

ПСЖ изменил свое предложение по Забарному

Французский клуб серьезно нацелен на украинца.
Сегодня, 11:40       Автор: Митя Шитко
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Центральный защитник Борнмута Илья Забарный может покинуть клуб в ближайшее время.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, украинец хочет продолжить карьеру в составе ПСЖ.

Стороны договорились об условиях личного контракта еще в июне.

Парижский клуб готов повысить свое предложение по 22-летнему украинцу. Ранее сумма в 60 миллионов евро не устроила Борнмут.

Напомним, что президент ПСЖ присоединился к переговорам по трансферу Забарного.

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