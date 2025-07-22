Челси готов продать своего нападающего за сумму около 100 милилонов евро

Джексон может быть продан.

Футболист Челси Николас Джексон попал в сферу интересов различных клубов.

Как сообщает Sky Sports, "синие" готорвы рассмотреть предложения по трансферу, однако лишь при серьезной компенсации — от 92,2 млн евро до 115,2 миллиона евро.

В потенциальных претендентов на сенегальца входит Манчестер Юнайтед, а также ряд клубов из Европы и Саудовской Аравии.

Отмечается, что Челси не думает над тем, чтобы продать Джексона в летнее трансферное окно.

За последние два сезона в АПЛ Джексон принял участие в 34 результативных действиях.

Если форвард будет продан, то Челси рассмотрит возможность подписания вингера вместо центрфорварда.

Напомним, что Манчестер Юнайтед провел переговоры с форвардом Челси.

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