Челси готов продать своего нападающего за сумму около 100 милилонов евро
Футболист Челси Николас Джексон попал в сферу интересов различных клубов.
Как сообщает Sky Sports, "синие" готорвы рассмотреть предложения по трансферу, однако лишь при серьезной компенсации — от 92,2 млн евро до 115,2 миллиона евро.
В потенциальных претендентов на сенегальца входит Манчестер Юнайтед, а также ряд клубов из Европы и Саудовской Аравии.
Отмечается, что Челси не думает над тем, чтобы продать Джексона в летнее трансферное окно.
За последние два сезона в АПЛ Джексон принял участие в 34 результативных действиях.
Если форвард будет продан, то Челси рассмотрит возможность подписания вингера вместо центрфорварда.
Напомним, что Манчестер Юнайтед провел переговоры с форвардом Челси.
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