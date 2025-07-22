Потенциальный соперник Динамо усилится игроком из нидерландского гранда
Джей Гортер станет футболистом Пафоса.
Кипрский Пафос улучшит позицию вратаря.
Согласно инсайдеру Фабрицио Романо, потенциальный соперник Динамо будет подписывать вратаря Аякс Джей Гортер в еврокубках. Голландец присоединится к новой команде бесплатно.
В качестве компенсации амстердамцы могут получить процент от следующей продажи Гортера. Детали контракта Джея с Пафосом неизвестны.
Кипрская команда сыграет с Динамо в Лиге чемпионов, если оба клуба пройдут своих противников во втором круге, или в Лиге Европы, если оба клуба не пройдут своих соперников во втором туре квалификации.
Пафос встретится с Маккаби Тель-Авив, а Динамо столкнется с Хамрун.
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