Потенциальный соперник Динамо усилится игроком из нидерландского гранда

Кипрский Пафос улучшит позицию вратаря.

Согласно инсайдеру Фабрицио Романо, потенциальный соперник Динамо будет подписывать вратаря Аякс Джей Гортер в еврокубках. Голландец присоединится к новой команде бесплатно.

В качестве компенсации амстердамцы могут получить процент от следующей продажи Гортера. Детали контракта Джея с Пафосом неизвестны.

Кипрская команда сыграет с Динамо в Лиге чемпионов, если оба клуба пройдут своих противников во втором круге, или в Лиге Европы, если оба клуба не пройдут своих соперников во втором туре квалификации.

Пафос встретится с Маккаби Тель-Авив, а Динамо столкнется с Хамрун.

Шовковский назвал "секретное оружие" Хамруна

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!