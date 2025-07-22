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Футбол

Потенциальный соперник Динамо усилится игроком из нидерландского гранда

Джей Гортер станет футболистом Пафоса.
Сегодня, 17:28       Автор: Василий Медвидь

Кипрский Пафос улучшит позицию вратаря.

Согласно инсайдеру Фабрицио Романо, потенциальный соперник Динамо будет подписывать вратаря Аякс Джей Гортер в еврокубках. Голландец присоединится к новой команде бесплатно.

В качестве компенсации амстердамцы могут получить процент от следующей продажи Гортера. Детали контракта Джея с Пафосом неизвестны.

Кипрская команда сыграет с Динамо в Лиге чемпионов, если оба клуба пройдут своих противников во втором круге, или в Лиге Европы, если оба клуба не пройдут своих соперников во втором туре квалификации.

Пафос встретится с Маккаби Тель-Авив, а Динамо столкнется с Хамрун.

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