Ведущий бразильский клуб ведет переговоры с игроком Шахтара
Фламенгу хочет увидеть в себе Винисиуса Тобиаса.
Бразильский Фламенго нашел замену для своего лидера в Шахтер.
По словам местного журналиста Хулио Мигеля Нето, "красно-черные" намерены подписать Винисиус Тобиас. Клуб ведет переговоры с самим игроком.
Тобиас заинтересован в возвращении на родину, а Фламенгу заинтересован в последнем переводе. Позиции Шахтара в этом материале не предоставлено.
Следует отметить, что Уэсли Франса, который должен быть заменен Винисиусом, близок к переходу в Рому Артема Довбика за 25 миллионов евро.
Следует напомнить, что ранее сообщалось, что Зоря подписала контракт с бывшим игроком другого бразильского топ-клуба Коринтианса.
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