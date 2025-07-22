Ведущий бразильский клуб ведет переговоры с игроком Шахтара

Фламенгу хочет увидеть в себе Винисиуса Тобиаса.

Бразильский Фламенго нашел замену для своего лидера в Шахтер.

По словам местного журналиста Хулио Мигеля Нето, "красно-черные" намерены подписать Винисиус Тобиас. Клуб ведет переговоры с самим игроком.

Тобиас заинтересован в возвращении на родину, а Фламенгу заинтересован в последнем переводе. Позиции Шахтара в этом материале не предоставлено.

Следует отметить, что Уэсли Франса, который должен быть заменен Винисиусом, близок к переходу в Рому Артема Довбика за 25 миллионов евро.

Следует напомнить, что ранее сообщалось, что Зоря подписала контракт с бывшим игроком другого бразильского топ-клуба Коринтианса.

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