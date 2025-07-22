Лидер Байера хочет перейти к новичку в Премьер-лиге

Гранит Джака сделал неожиданный выбор в своей карьере.

Лидер Байера Bayer Гранит Джака решил свое собственное будущее.

Как сообщает The Athletic, швейцарец хочет переехать в Сандерленд. Полузащитник проинформировал об этом руководство Баера

Джака достиг соглашения об условиях своего контракта с "черными котами" и оказывает давление на "фармацевтов", чтобы клубы быстрее достигли соглашения между собой.

Следует напомнить, что ранее сообщалось о том, что Бавария приняла решение относительно подхода к трансферу форварда сборной Германии.

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