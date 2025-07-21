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Футбол

Бавария приняла окончательное решение по форварду сборной Германии

Чемпион Бундеслиги столкнулся со сложностями.
Сегодня, 21:51       Автор: Антон Федорцив
Ник Вольтемаде / Getty Images
Ник Вольтемаде / Getty Images

Форвард немецкого Штутгарта Ник Вольтемаде не перейдет в мюнхенскую Баварию. "Ротен" вышли из переговорного процесса, сообщает Abendzeitung Munchen.

Швабы отклонили два предложения Баварии продать нападающего. В частности, Штутгарт не согласился отпустить Вольтемаде за 50+5 млн евро. Чемпион Германии решил прекратить борьбу и известил об этом форварда.

В прошлом сезоне Вольтемаде провел 33 поединка во всех турнирах, в которых оформил 17 голов. Недавно он стал самым лучшим бомбардиром Евро-2025 среди 21-летних (6 мячей). Контракт нападающего со Штутгартом действует до лета 2028 года.

Параллельно Бавария отпустила в Гамбург вратаря Даниэля Переца.

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