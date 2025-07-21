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Футбол

Бавария отпустила вратаря в Гамбург

Немецкие гранды провернули сделку.
Сегодня, 20:00       Автор: Антон Федорцив
Даниэль Перец (в центре) / ФК Гамбург
Даниэль Перец (в центре) / ФК Гамбург

Новичок немецкой Бундеслиги усилил состав перед новым сезоном. Гамбург подписал голкипера мюнхенской Баварии Даниэля Переца, сообщает официальный сайт клуба.

"Динозавры" взяли вратаря в аренду. Соглашение рассчитано на кампанию 2025/26. Контракт Переца с Баварией действует до лета 2028 года.

В прошлом сезоне израильтянин сыграл 5 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 7 мячей. Перец в Гамбурге будет конкурировать с португальцем Даниэлем Фернандешем. В распоряжении же Венсана Компани останутся Мануэль Нойер и Йонас Урбиг.

Напомним, ранее Бавария столкнулась с проблемами из-за Дайо Упамекано.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария гамбург Даниэль Перец

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