Бавария отпустила вратаря в Гамбург

Новичок немецкой Бундеслиги усилил состав перед новым сезоном. Гамбург подписал голкипера мюнхенской Баварии Даниэля Переца, сообщает официальный сайт клуба.

"Динозавры" взяли вратаря в аренду. Соглашение рассчитано на кампанию 2025/26. Контракт Переца с Баварией действует до лета 2028 года.

В прошлом сезоне израильтянин сыграл 5 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 7 мячей. Перец в Гамбурге будет конкурировать с португальцем Даниэлем Фернандешем. В распоряжении же Венсана Компани останутся Мануэль Нойер и Йонас Урбиг.

Напомним, ранее Бавария столкнулась с проблемами из-за Дайо Упамекано.

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