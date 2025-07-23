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Футбол

Шовковский: Cчитаю, что мы должны были забивать намного больше

Руководитель Динамо прокомментировал победу над Хамруном.
Сегодня, 00:36       Автор: Василий Медвидь

В рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо встретилось с Хамруном.

Руководитель киевлян Александр Шовковский прокомментировал победу над мальтийским клубом

По словам Шовковского, его команда продемонстрировала недостатки в реализации моментов и должна была забивать больше.

Прежде всего поздравляю болельщиков с важной победой в первом официальном матче. Были непростые погодные условия, даже сейчас температура +29 градусов. Мы выиграли со счетом 3:0, но, считаю, должны были забивать гораздо больше. Столько нереализованных моментов, безусловно, не добавляют оптимизма, хотя хорошо, что мы их вообще создаем. Нам нужно еще много работать над их реализацией и выполнением.

В общем, понимали, с помощью чего будет играть наш соперник. Когда увидели их состав, стало понятно, что они будут действовать по одной схеме, а затем перестроятся, что они и сделали еще в первом тайме. Еще раз поздравляю всех с победой, спасибо игрокам. В таких условиях было непросто, но мы сделали первый шаг, а еще одна игра впереди.

Также специалист объяснил, почему был отменен гол Дениса Попова.

«Если я правильно понял, он сказал, что, находясь в положении »вне игры", Николай Михайленко сделал блок, который повлиял на действия игроков, поэтому этот мяч не был засчитан. Мы не хотим затрагивать тему судейства, но, по моему мнению, есть много вопросов с нашей стороны", - заявил Александр.

Напомним, что на ISPORT есть видеообзор матча Хамрун - Динамо.

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