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Футбол

ПСЖ определился с футболистом, который не продается

Клуб хочет продлить контракт с молодым вингером.
Сегодня, 14:52       Автор: Митя Шитко
Брэдли Баркола / Getty Images
Брэдли Баркола / Getty Images

Футболист ПСЖ Брэдли Баркола останется в команде.

Как пишет журналист Флориан Плеттенберг, французский клуб четко заявил, что Бредли этим летом не будет продан.

ПСЖ продолжает переговоры о возможном продлении контракта. Сейчас соглашение рассчитано до лета 2028 года.

ПСЖ купил Баркола у Лиона летом 2023 года за 42 миллиона евро.

В прошлом сезоне футболист провел 64 матча за ПСЖ, в которых забил 21 гол и отдал 20 ассистов.

Напомним, что ПСЖ изменил свое предложение по Забарному.

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