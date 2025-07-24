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Футбол

Определились финалисты женского чемпионата Европы

Решающий поединок будет сыгран в Базеле.
Сегодня, 07:47       Автор: Митя Шитко
Женская сборная Англии / Getty Images
Женская сборная Англии / Getty Images

В воскресенье, 27 июля, в Базеле на стадионе Сент-Якоб Парк пройдет финал женского чемпионата Европы-2025.

В решающей игре между собой сыграют сборные Англии и Испании.

Англичанки в полуфинале выбили Италию - 2:1, а испанки оказались сильнее Германии (1:0 по итогу дополнительного времени).

Начало финала Англия - Испания в 19:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что Арсенал с Зинченко обыграл Милан в товарищеском матче.

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