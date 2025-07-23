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Футбол

Арсенал с Зинченко обыграл Милан в товарищеском матче

"Россонери" победили в послематчевой серии пенальти.
Сегодня, 18:00       Автор: Андрей Безуглый
Арсенал - Милан / Getty Images
Арсенал - Милан / Getty Images

В среду, 23 июля, Арсенал и Милан сыграли товарищеский матч в Сингапуре.

Александр Зинченко вышел в стартовом старте "канониров", однако во втором тайме уступил место Майлзу Льюису-Скелли.

Единственный гол забил Букайо Сака на 53-й минуте матча. Однако по окончании поединка команды все равно пробили послематчевую серию пенальти, в которой уже победил Милан (5:6)

Арсенал - Милан 1:0
Гол: Сака, 53

Арсенал: Рая (Кепа, 46) - Вайт (Николз, 67), Салиба (Салмон, 67), Калафиори (Кивьор, 46), Зинченко (Льюис-Скелли, 46) - Нергор (Субименди, 46), Райс (Мерино, 67), Нванери (Едегор, 46) - Сака (Доумен, 67), Гаверц (Нельсон, 79), Мартинелли (Троссар, 46)

Милан: П. Терраччано (Торриани, 66) - Салемакерс (Чуквезе, 46), Томори (Габбия, 46), Тиав (Ф. Терраччано, 66), Павлович (Дуцу, 79), Бартезаги (Маньи, 79) - Лофтус-Чик (Бондо, 66), Риччи (Комотто, 66), Муса (Либерали, 79), Пулишич (Окафор, 46) - Леан (Коломбо, 79)

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