Жена умершего Жоты написала трогательный пост через месяц после их свадьбы

Жена Диогу Жоты, который погиб в ДТП несколько недель назад, Руте Кардосо написала трогательный пост в Instagram через месяц со дня их свадьбы.

Руте написала несколько строк, где назвала себя «навсегда невестой» Диогу.

«1 месяц с нашего »даже смерть не сможет нас разлучить".

Навсегда, твоя невеста".

Напомним, ранее стало известно, что Диогу Жота был за рулем автомобиля, который попал в ДТП и виноват в своей смерти.

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