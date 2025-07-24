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Жена умершего Жоты написала трогательный пост через месяц после их свадьбы

Руте Кардосо почтила память своего мужа.
Сегодня, 16:03       Автор: Василий Медвидь

Жена Диогу Жоты, который погиб в ДТП несколько недель назад, Руте Кардосо написала трогательный пост в Instagram через месяц со дня их свадьбы.

Руте написала несколько строк, где назвала себя «навсегда невестой» Диогу.

«1 месяц с нашего »даже смерть не сможет нас разлучить". 

Навсегда, твоя невеста".

Напомним, ранее стало известно, что Диогу Жота был за рулем автомобиля, который попал в ДТП и виноват в своей смерти.

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