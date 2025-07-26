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Лапорта рассказал, сделает ли Браселона новые трансферы

Каталонцы совершили три перехода.
Сегодня, 09:31       Автор: Митя Шитко
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался о трансферной политике клуба.

Функционер сообщил, что на данный момент клуб не планирует новых подписаний после Маркуса Рэшфорда.

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"В принципе, этим летом новых подписаний больше не будет.

У нас хороший состав, и тренер хочет усилить основную команду игроками из резерва, поэтому на данный момент мы не ожидаем новых сделок", - цитирует президента Mundo Deportivo.

Напомним, что каталонцы также подписали вратаря Жоана Гарсию из Эспаньола и вингера Руни Бардагджи из Копенгагена.

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