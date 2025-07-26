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Футбол

Интер Майами объявил о подписании лидера Атлетико

Чемпион мира пополнил состав американской команды.
Сегодня, 09:05       Автор: Митя Шитко
Родриго Де Поль / Getty Images
Родриго Де Поль / Getty Images

Центральный полузащитник Атлетико Родриго Де Поль стал игроком Интер Майами.

Футболист перешел в команду на правах аренды на сезон МЛС 2025 года. 

Соглашение включает опцию выкупа с контрактом до конца сезона 2029 года.

Родриго выступал за Атлетико с июля 2021 года после перехода из Удинезе за 35 млн евро. 

В прошлом сезоне де Поль провел 53 матча за мадридский клуб, в которых забил три гола и сделал девять голевых передач.

Напомним, что Месси получил дисквалификацию за пренебрежение Матчем всех звезд.

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